Firenze: premiata la Banca Monte Pruno

Presso il Palazzo Congressi di Villa Vittoria a Firenze, si è tenuto, nella mattinata di ieri, il meeting dal titolo “La consulenza si è evoluta. Innovazione e relazione”.

Un appuntamento annuale del Gruppo Cassa Centrale dedicato ai temi del risparmio gestito e della bancassicurazione che ha ospitato rappresentanti delle 65 BCC, Casse Rurali e Raiffeisenkassen affiliate con l’obiettivo di offrire un momento di confronto e approfondimento sull’importanza di unire la componente relazionale alla digitalizzazione.

Grazie agli importanti sforzi messi in campo da tutta la rete della BCC Monte Pruno, per la prima volta, l’istituto di credito cooperativo presieduto da Michele Albanese e rappresentato, nell’occasione dal Direttore Generale Cono Federico, è stato insignito di un riconoscimento per le performance raggiunte, nel Gruppo Dimensionale 2 nel corso del 2025, all’interno del collocamento del fondo NEF ETHICAL TARGET 2029, strumento che si caratterizza, altresì, per la linea di investimento prevalentemente in obbligazioni e strumenti del reddito fisso di emittenti che rispettano rigorosi standard di sostenibilità, selezionati attraverso un processo di screening basato su criteri ESG.

Proprio il Direttore Generale Cono Federico ha avuto il piacere di ritirare il premio assegnato alla Banca, il quale conferma l’ottima capacità delle Filiali nel collocare questo prodotto tra la clientela.

L’evento di Firenze è stata un’ottima occasione per gli oltre 350 i partecipanti, provenienti da tutta Italia, per confrontarsi sulle tematiche del mondo finanziario, sugli scenari geopolitici, sulle intense azioni di sviluppo del Gruppo Cassa Centrale.

L’evento, che ha visto in apertura l’intervento di Manuela Acler – Vice Direttrice Generale di Cassa Centrale Banca – ha rappresentato, quindi, l’occasione per analizzare il contesto di mercato e le dinamiche di sviluppo nell’ambito del Wealth Management, della consulenza finanziaria e assicurativa.

Diversi gli interventi che si sono susseguiti, tra cui Emanuele Ruzzier, AD Assicura Agenzia, Armando Franceschi, Chief Business Officer di Cassa Centrale Banca, Marco Galliani, Direttore Finanza e Chief Wealth Management Officer di Cassa Centrale Banca, in una mattinata ricca di interessanti spunti a cui ha preso parte anche Paolo Magri, Docente di Relazioni Internazionali presso l’Università Bocconi e Presidente del Comitato Scientifico ISPI, che ha portato una visione preziosa sullo scenario geopolitico internazionale e i relativi impatti economici.

Si è approfondito, nello specifico, anche il progetto di Consulenza finanziaria evoluta, la “Consulenza Valore”, il nuovo servizio capace di integrare i fabbisogni di protezione assicurativa con la consulenza finanziaria sul patrimonio del cliente, grazie all’offerta ampia e di qualità dei prodotti e dei servizi di investimento e assicurativi offerti dal Gruppo.

“Siamo particolarmente soddisfatti – ha dichiarato a margine il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico – per essere riusciti a raggiungere questo nuovo obiettivo all’interno delle performance del Gruppo Cassa Centrale. È sicuramente una bella soddisfazione che voglio condividere con tutte le colleghe ed i colleghi che quotidianamente operano a servizio della clientela e che sono i veri protagonisti di questo risultato. L’auspicio è di proseguire sul percorso che abbiamo tracciato con l’intera squadra, dando continuità ai risultati senza mai dimenticare il nostro ruolo a supporto dei soci, dei clienti e della comunità, i quali ogni giorno ci gratificano con la loro fiducia”.

Insieme al Direttore Generale Cono Federico erano presenti il Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea, la Responsabile dell’Ufficio Finanza Jessica D’Amato e Annarita Ansalone, Gestore clientela Finanza della Banca.