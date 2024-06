Fiamme Gialle, un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese

E’ stato celebrato a Salerno nel tardo pomeriggio il 250° anniversario della Guardia di Finanza. La cerimonia si è tenuta presso il Molo Manfredi, nello spazio antistante la caserma “Fin. mare C.G.V.M. Michele Esposito”, sede della locale Sezione Operativa Navale. Alla presenza del Prefetto Francesco Esposito e delle più alte cariche istituzionali e militari della provincia di Salerno, il generale Oriol De Luca, Comandante Provinciale dwlla Guardia di Finanza di Salerno, ha tenuto un atteso intervento.Sono stati consegnati riconoscimenti ai rappresentanti delle Fiamme Gialle che si sono particolarmente distinti per la loro attività.Per quanto riguarda il bilancio operativo dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2024 la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito 1.087 interventi ispettivi e 524 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.CONTRASTO DELLE FRODI E DELL’EVASIONE FISCALE Le attività ispettive hanno consentito di individuare 147 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 392 lavoratori in “nero” o irregolari. I soggetti denunciati per reati tributari sono 696, di cui 16 tratti in arresto. Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato a individuare 1.210 kg. di tabacchi lavorati esteri consumati in frode o sottoposti a sequestro e alla denuncia di 11 soggetti. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di scoprire 7 punti clandestini di raccolta scommesse e di denunciare 5 responsabili. TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA Le direttive impartite mirano, in via prioritaria, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tale ambito sono stati eseguiti 688 interventi orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per 204.541.560 Milioni di euro. Attenzione è prestata anche alla tutela di altre risorse dell’Unione europea, tra cui gli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune e dalla Politica Comune della Pesca. Al riguardo, i Reparti della hanno condotto 10 interventi, accertando frodi, attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà, per 3.409.032 Milioni di euro, operando sequestri per 163.031 euro e denunciando 27 responsabili.CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 353 interventi, che hanno portato alla denuncia di 460 persone, di cui 17 tratte in arresto, e alla ricostruzione di operazioni illecite per 921.471.790 Milioni di euro. In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d’impresa, i beni sequestrati ammontano a 7.281.785 euro su un totale di patrimoni distratti di 6.329.065 mentre con riferimento alle condotte di usura ed estorsione sono stati denunciati 14 soggetti e 3 persone tratte in arresto con sequestri per 366.872 euro. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 596 soggetti, che hanno portato all’applicazione di provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di oltre 7 Milioni e 300 Mila euro. Nel periodo in esame, i Reparti del Corpo hanno sequestrato, in territorio nazionale ed estero, circa 348 Kg. di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da cocaina (oltre 324 kg.), hashish (oltre 4,5 kg.) e marijuana (circa 19 kg.), denunciando all’A.G. 109 soggetti (di cui 61 in stato di arresto) e segnalandone 351 ai Prefetti.