Busitalia, anche la linea 8 raggiungerà lo scalo

di Erika Noschese

Prenderà il via il prossimo 11 luglio il servizio organizzato da Busitalia Campania che ha previsto un servizio navetta diretto e rapido (percorso via autostrada), senza fermate intermedie, di collegamento tra la Stazione ferroviaria di Salerno e l’Aeroporto Costa d’Amalfi. In occasione dell’apertura dell’aeroporto la prima navetta è in partenza, dalla stazione di Salerno, alle 6.40 con arrivo in aeroporto alle 7.20 mentre il ritorno previsto alle 9.40 con arrivo alla stazione alle 10.20. Ogni venerdì, dal 12 luglio al 30 agosto, due sono le partenze: una alle 11.20 con arrivo dinanzi il Costa d’Amalfi alle 12 e alle 13 con arrivo alle 13.40; il ritorno invece è in programma alle 12 e alle 16. Ogni sabato, dal 13 luglio al 31 agosto, tre le partenze: 6.15, 8.25 e 10.20 mentre il ritorno sarà alle 6.55, 9.05 e 13.30. Ogni domenica, dal 14 luglio al 10 settembre una sola navetta che parte alle 6.40 e arriva all’aeroporto alle 7.20 mentre dallo scalo riparte alle 9.10 per raggiungere il centro città alle 9.50. dal 15 luglio al 26 agosto, ogni lunedì si parte alle 11.50 e alle 15.05 e si ritorna alle 14.25 e 18.19; ogni martedì dal 16 luglio al 24 settembre e il 22 ottobre la partenza è alle 6 e alle 17.15 mentre il ritorno alle 8.35 e 19.50. Ogni mercoledì dal 17 luglio al 28 agosto la partenza è alle 5.5 e alle 16.45 mentre il ritorno alle 7.55 e 19.25. Infine, ogni giovedì dal 18 luglio al 29 agosto la partenza è alle 12 e il ritorno alle 14.35. Busitalia ha chiarito che il servizio è attivo tutti i giorni, con una programmazione oraria differenziata a seconda dei giorni della settimana, conformemente alla programmazione dei voli, dunque non escludendo almeno per il momento un incremento nei prossimi mesi qualora dovessero esserci altre compagnie aeree pronte a volare da e per Salerno o nuove tratte a quelle già ampiamente annunciate. Per accedere al servizio Salerno-Aeroporto Costa d’Amalfi ogni viaggiatore deve essere in possesso di regolare e valido Biglietto al costo di 5 euro per viaggiatori da 6 anni compiuti ed include il trasporto di un bagaglio di dimensioni massime 55x40x20 cm; altri cinque euro per bagaglio extra large e/o dal secondo bagaglio. I biglietti sono acquistabili anche a bordo dal conducente senza maggiorazione di prezzo. Al servizio navetta Busitalia aggiunge però anche la corsa 8 che, da Vinciprova raggiunge Battipaglia e viceversa con ben 7 corse dal capoluogo: 7.20, 8.00, 9.00, 9.40, 18.20, 20.00 e 21.20 mentre da Battipaglia sono quattro le corse che raggiungono lo scalo aeroportuale, ovvero alle 6.50, 7.30, 9.10 e 18.50 con un tempo di percorrenza che si allunga di circa dieci minuti.