Festa granata per i 70 anni di Andrea De Simone

Settant’anni ma non dimostrarli. Uno slogan che, potremmo dire, calza benissimo per Andrea De Simone, senatore, ex presidente della Provincia di Salerno che è stato festeggiato proprio per aver tagliato questo grande traguardo con una festa organizzata e voluta proprio dagli amici e soci del Salerno club 2010 di via Cacciatore.

Con questi amici di una vita vissuta tra il mitico stadio Vestuti, Piazza Casalbore e, naturalmente, oggi allo stadio Arechi dove gioca la squadra granata dalla fine degli anni 90′. Insomma tutto nel segno e nell’amore viscerale per questa casacca ed anche con tanti ospiti da fare da corollario ai festeggiamenti.

A cominciare dall’onorevole Gerardo Soglia, figlio dell’indimenticato e indimenticabile don Peppino grande presidente che era al vertice della società granata che nel 1990 festeggiò il raggiungimento alla serie B dopo oltre 24 anni di purgatorio in serie C, continuando con gli onorevoli Bicchielli, Marotta, D’Alessio, MIlanese che hanno voluto essere presenti a questa festa per i festeggiamenti ad Andrea ed anche per dimostrare la loro fede per la casacca granata, augurando il meglio al senatore De Simone.

Tanti gli aneddoti che il festeggiato ha ricordato nel suo breve saluto di ringraziamento a chi ha partecipato. Il suo è stato un lungo percorso da grande tifoso della Salernitana e nella serata dei suoi 70 anni si è tanto emozionato ricordando tanti amici che ci hanno lasciato ma sono stati sempre attaccati alla gloriosa casacca granata, primo tra tutti il mitico masseur Bruno Carmando.

Il saluto del Salerno club 2010 per Andrea è stato del presidente Salvatore Orilia a nome di tutti i soci mentre Gerardo Soglia ha ricordato, con il festeggiato, il papà Peppino del quale proprio tra qualche giorno ricorre il decimo anniversario della morte e per il quale ci sarà una gara tra Salernitana e Benevento under 17 allo stadio Volpe per ricordarlo nella giornata di mercoledì mentre dopodomani, martedì ci sarà la conferenza stampa di presentazione dell’evento nel salone dei marmi di palazzo di città.

Poi largo al buffet per i presenti preparato dallo stesso festeggiato, appassionato di gourmet che ha proposto piatti graditi dai presenti: antipasto con biscotti di Bracigliano e pomodori ai quali sono stati aggiunti, patate e cipolle dell’orto di famiglia, ceci di cicerale con baccalà, pezzentella di maialino nero con mallone e patate preparato dalla signpra Gargiulo, dolci di castagna e poi la torta finale offerta dal dottor Pasqualino De Felice, socio del club. E al taglio della stessa presenti anche la moglie del senatore, Daniela ed i figli Federica, Serena, Pietro con il nipote di Andrea, Lele Baratta che fa parte del settore giovanile della Salernitana ed il piccolo Massimo Caiafa con la sua inseparabile felpa granata a testimoniare, come lo zio, il suo grande amore per la Salernitana.

enzo sica