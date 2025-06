Ferrari a RaiSport: “Regolarità del campionato a rischio”

SALERNO – Il capitano della Salernitana Gianmarco Ferrari (nella foto di Gambardella) è stato intervistato da RaiSport ieri e non ha avuto peli sulla lingua. Il difensore se l’è presa con la decisione di Lega B e Figc di far disputare i play out ad oltre un mese dalla fine

della stagione regolare: “La re- golarità del campionato non è stata rispettata –ha subito at- taccato il difensore centrale ex Sassuolo da quest’anno a Sa- lerno- dobbiamo andarci a gio- care le due partite più importanti oltre un mese dopo la fine del campionato con una

condizione psicofisica diversa. Playout contro la Sampdoria anzichè con il Frosinone? L’av- versario non è importante, ora dobbiamo preparare al meglio le due sfide, cercare di trovare i risultati che ci permettereb- bero di portare a casa una sal- vezza che meritiamo. I tifosi