Ernesto Sica torna in campo: “La politica è passione e servizio”

Ernesto Sica ha deciso di mettersi nuovamente in gioco. Tornato centrale con l’esperienza dell’associazione Futuro Sud – con cui ha riacceso il dibattito sui temi dello sviluppo del territorio, del rilancio della litoranea e del sostegno alle imprese – l’ex sindaco di Pontecagnano, già consigliere regionale e protagonista di una lunga stagione amministrativa, è pronto a una nuova sfida: quella delle prossime elezioni regionali in Campania, al fianco di Fratelli d’Italia. In questi giorni, pare che il pressing di Edmondo Cirielli e dei suoi sia stato molto intenso. Quando è arrivato l’invito, avrebbe raccontato ai suoi, non ha avuto dubbi: ha detto sì, con la passione e la determinazione di sempre. Sica, che in passato è stato uno dei principali motori della Margherita e un recordman di preferenze, ribadisce – a chi gli è più vicino – la sua idea di politica come azione e servizio: forse “irregolare”, come ama definirsi, ma sempre coerente con i suoi principi. Da sindaco, ha profondamente cambiato Pontecagnano, trasformandola in un modello di amministrazione dinamica e di crescita territoriale, capace di coniugare sviluppo urbano e partecipazione civica. La sua esperienza amministrativa resta per molti un punto di riferimento, anche per la capacità di unire visione e concretezza. Nel partito di Giorgia Meloni, Sica è certo di ritrovare i valori che hanno guidato da sempre il suo percorso: coerenza, impegno e amore per la propria terra. E guarda con convinzione alla prospettiva di Edmondo Cirielli Presidente di Regione: «Un uomo delle istituzioni, competente e capace, che può dare alla Campania una guida solida e una visione chiara», avrebbe confidato. Per lui, che molti definiscono un “mostro” delle campagne elettorali, capace di costruire consenso con organizzazione, empatia e un’instancabile presenza sul territorio, si tratta di un ritorno naturale. «Non è possibile restar fermi e non dare un contributo di idee in un momento di grande trasformazione. La passione per la politica che significa impegno per la comunità, non si spegne, si rinnova. E io voglio essere presente, ancora una volta, per chi crede nel futuro e non si arrende».