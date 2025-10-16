Ernesto Sica torna in campo: “La politica è passione e servizio” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Apple lancia M5 sui nuovi iPad Pro e MacBook Pro da 14 pollici, prezzi e date
Anestesisti Siaarti, a Roma congresso su ricerca, formazione e aggiornamento
Giornata dell’alimentazione, Mattarella: “Paradossali fame e carestie ora che abbiamo più conoscenze”
Salerno, droga: 39 arresti
Campania Attualità

Ernesto Sica torna in campo: “La politica è passione e servizio”

  • Ottobre 16, 2025
  • 0
  • 129
  • 2 Min Read
Ernesto Sica torna in campo: “La politica è passione e servizio”

Ernesto Sica ha deciso di mettersi nuovamente in gioco. Tornato centrale con l’esperienza dell’associazione Futuro Sud – con cui ha riacceso il dibattito sui temi dello sviluppo del territorio, del rilancio della litoranea e del sostegno alle imprese – l’ex sindaco di Pontecagnano, già consigliere regionale e protagonista di una lunga stagione amministrativa, è pronto a una nuova sfida: quella delle prossime elezioni regionali in Campania, al fianco di Fratelli d’Italia. In questi giorni, pare che il pressing di Edmondo Cirielli e dei suoi sia stato molto intenso. Quando è arrivato l’invito, avrebbe raccontato ai suoi, non ha avuto dubbi: ha detto sì, con la passione e la determinazione di sempre. Sica, che in passato è stato uno dei principali motori della Margherita e un recordman di preferenze, ribadisce – a chi gli è più vicino – la sua idea di politica come azione e servizio: forse “irregolare”, come ama definirsi, ma sempre coerente con i suoi principi. Da sindaco, ha profondamente cambiato Pontecagnano, trasformandola in un modello di amministrazione dinamica e di crescita territoriale, capace di coniugare sviluppo urbano e partecipazione civica. La sua esperienza amministrativa resta per molti un punto di riferimento, anche per la capacità di unire visione e concretezza. Nel partito di Giorgia Meloni, Sica è certo di ritrovare i valori che hanno guidato da sempre il suo percorso: coerenza, impegno e amore per la propria terra. E guarda con convinzione alla prospettiva di Edmondo Cirielli Presidente di Regione: «Un uomo delle istituzioni, competente e capace, che può dare alla Campania una guida solida e una visione chiara», avrebbe confidato. Per lui, che molti definiscono un “mostro” delle campagne elettorali, capace di costruire consenso con organizzazione, empatia e un’instancabile presenza sul territorio, si tratta di un ritorno naturale. «Non è possibile restar fermi e non dare un contributo di idee in un momento di grande trasformazione. La passione per la politica che significa impegno per la comunità, non si spegne, si rinnova. E io voglio essere presente, ancora una volta, per chi crede nel futuro e non si arrende».

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Attualità Cronaca

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013