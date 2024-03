Eboli. “Vicino al verbo”: il film di Luca Guardabascio domani sera in prima mondiale al Teatro Italia

Il prossimo evento cinematografico targato Luca Guardabascio sarà presentato in prima mondiale domani, presso il cinema teatro Italia. Un evento, perché i lavori di Guardabascio non sono “soltanto” audiovisivi, non è semplice cinematografia, ma sono soprattutto il mezzo per arrivare a tutti, per veicolare messaggi, per dare il senso concreto dei rapporti e del rispetto per le emozioni di ognuno. C’era attesa per il nuovo lavoro del regista di “Credo in un solo padre” e sabato sera si avrà finalmente il senso preciso, come ha annunciato lo stesso regista in occasione di una conferenza stampa ieri mattina, «di 4 anni di lavoro intenso, ma svolto in tranquillità, avendo avuto la possibilità di mettere a punto personaggi e storie, anche forti, ma capaci di indicare, al di là del politicamente corretto, l’essenza dei rapporti e delle sensazioni». Uno sguardo al cartellone di “Vicino al verbo” indica come il registta ebolitano abbia avuto un occhio di riguardo per la sua città e la sua comunità. Questo perché il territorio, i singoli e le associazioni sono stati impegnati nella riprese del film di Guradabascio, così come accaduto altre volte per altre opere in passato. Naturalmente non mnacano le star, come Mazzarri, Capece, Del Piano, Baccini, Bucci (ultima interpretazione), Madia, Norcross, Most e War.

Vito Leso