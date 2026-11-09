Eboli. Melchionda rompe gli indugi

EBOLI – Un incontro informale, ma dal chiaro significato politico, quello che ha riunito ieri mattina, Martino Melchionda e numerosi simpatizzanti presso il Ristorante Mastantò, nel cuore di viale Amendola. L’appuntamento si è svolto sotto un ampio gazebo all’aperto, in uno spazio aperto alla cittadinanza e dunque senza il carattere di una riunione riservata, ma con la formula conviviale di un aperitivo. Tanti i presenti: ex amministratori delle precedenti stagioni amministrative, sia quelle guidate dallo stesso Melchionda sia le successive di Massimo Cariello, quest’ultimo intervenuto per salutare gli astanti. Non sono mancati imprenditori, professionisti e personalità conosciute della società civile ebolitana. L’avvocato ed ex sindaco, alla guida della città per due mandati dal 2005 al 2014, ha delineato alcune coordinate del possibile percorso politico: andare oltre gli steccati ideologici e partitici, puntare sul rinnovamento della classe dirigente e costruire un progetto che abbia come obiettivo il rilancio di Eboli, con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli. Una città che, negli ultimi anni, secondo questa impostazione, avrebbe bisogno di ritrovare visibilità, centralità territoriale e capacità di esprimere nuove prospettive di sviluppo. Il ragionamento sembra orientarsi verso la costruzione di aggregazioni civiche, con un ruolo significativo, se non prevalente, di personalità provenienti dalla società civile, dalle professioni e dal mondo produttivo. Per ora non c’è un’investitura ufficiale, ma l’iniziativa può rappresentare un primo tassello in vista di una possibile candidatura alle prossime amministrative. Sullo sfondo, tuttavia, resta un’altra questione che anima il dibattito cittadino: nelle vie fisiche e virtuali di Eboli rimbalza con insistenza l’ipotesi di una commissione di accesso presso il Comune. Al momento si tratta di indiscrezioni, non di un provvedimento ufficializzato. Qualora l’eventualità dovesse concretizzarsi, potrebbe aprire scenari istituzionali capaci di incidere anche sul calendario elettorale, con il possibile slittamento delle consultazioni e il conseguente congelamento delle alleanze in via di formazione. La partita politica, dunque, è aperta, ma il quadro resta condizionato da sviluppi ancora tutti da verificare. Marco Naponiello