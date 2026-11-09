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Cade dalla nave da crociera e rimane nove ore in mare: pianista salvo grazie a due pescatori e a El Niño

  • Novembre 9, 2026
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Cade dalla nave da crociera e rimane nove ore in mare: pianista salvo grazie a due pescatori e a El Niño

(Adnkronos) – E’ caduto dalla nave da crociera ed è rimasto nove ore in balia dell’oceano Pacifico, circondato dall’acqua e senza sapere se sarebbe riuscito a sopravvivere. Protagonista della disavventura un 37enne, pianista di bordo della Royal Caribbean, vivo grazie a un salvataggio quasi miracoloso. 

Secondo quanto scrive la Cbs news, lo scorso venerdì Sean Norton e Grant Garrett, due pescatori di Newport Beach, erano usciti in barca per una battuta di pesca al marlin, nei pressi dell’isola di Catalina, in California. Intorno a mezzogiorno, durante il viaggio di ritorno, il comandante ha notato qualcosa in acqua a quasi 20 miglia al largo della costa. Non era un oggetto galleggiante, ma una persona che stava cercando di non affogare. 

“È un essere umano. Fermiamo la barca, tiriamo su tutte le lenze”, ha raccontato Garrett ricordando quei momenti. I due pescatori non hanno esitato: “Grant e io lo abbiamo afferrato ciascuno per un braccio e lo abbiamo tirato a bordo”, ha spiegato Norton. “Era completamente sotto choc”. 

Quando ha ripreso conoscenza, l’uomo ha raccontato ai suoi soccorritori di essere un pianista della Ovation of the Seas, una nave da crociera Royal Caribbean di 14 ponti diretta a Ensenada, in Messico, dopo essere partita da Long Beach. 

Le sue prime parole sono state poche, ma sufficienti a raccontare la paura vissuta in quelle ore interminabili: “Grazie. Pensavo che sarei morto”, ha riferito Norton. 

Dopo averlo recuperato, i pescatori hanno lanciato una chiamata di emergenza in mare. Sul posto sono intervenuti anche i bagnini di Newport Beach. Secondo Adam Yacenda, responsabile dei vigili del fuoco, il salvataggio è avvenuto a circa 15-20 miglia dalla costa, praticamente in mezzo all’oceano. 

Le prime ricostruzioni indicano che il 37enne potrebbe essere caduto in mare dalla nave intorno alle 2.30 del mattino. Sarebbe quindi rimasto in acqua per circa nove ore, forse anche dieci, prima di essere individuato dai pescatori. 

L’uomo, la cui identità non è stata resa pubblica, è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono tali da far ritenere che possa sopravvivere. La Guardia Costiera statunitense ha avviato un’indagine per chiarire come sia finito fuori bordo. 

A rendere ancora più straordinaria la vicenda, secondo uno dei pescatori, sarebbe stata anche la temperatura dell’acqua a tenerlo in vita. “Quest’anno abbiamo un fenomeno di super El Niño davvero particolare. Quest’uomo è rimasto in acqua probabilmente per dieci ore, ma la temperatura era di circa 24 gradi”, ha raccontato Norton, secondo il quale “in un anno diverso, non ce l’avrebbe fatta”. 

Royal Caribbean ha confermato di essere al fianco del proprio dipendente: “Stiamo fornendo supporto e assistenza al nostro membro dell’equipaggio in questo momento difficile. Per rispettare la privacy del nostro dipendente, non abbiamo ulteriori dettagli da condividere”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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