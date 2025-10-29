Eboli. bagno di folla per Pagano e Rosamilia - Le Cronache Provincia
Eboli. bagno di folla per Pagano e Rosamilia

  • Ottobre 29, 2025
Grande partecipazione popolare all’apertura della campagna elettorale di Filomena Rosamilia e Gerardo Pagano, candidati al Consiglio regionale nella lista “A Testa Alta”, nel raggruppamento per l’elezione di Roberto Fico Presidente. Presente anche l’attuale presidente della Commissione Trasporti in Regione CAmpania, il consigliere e capolista Luca Cascone. Numerosa e sentita la presenza di tanti simpatizzanti, tanto che è stato necessario l’intervento della polizia comunale per consentire alle auto di poter fluire. I tre candidati sono stati presentati dalla giornalista Silvana Scocozza. Gerardo Pagano, dirigente amministrativo da quasi trent’anni in una importante struttura riabilitativa di Eboli e tecnico di associazioni di categoria del settore dell’Assistenza riabilitativa e sociosanitaria, forte della sua esperienza nell’ambito di tavoli aperti in Regione e presso le ASL, ha ripercorso i punti salienti dell’attività della Giunta regionale negli ultimi dieci anni. “A chi dice che la nostra Regione ha una sanità ancora arretrata, è facile rispondere, come ha fatto il nostro presidente De Luca, replicando che dieci anni fa partivamo da livelli di assistenza bassi, disastrosi, che avevano determinato il commissariamento. Oggi invece siamo una delle poche Regioni ad aver conseguito l’equilibrio di bilancio sanitario, che risulta addirittura in attivo da quasi un decennio, posizionando la Campania tra i pochi enti regionali in Italia ad averlo raggiunto, insieme a Lombardia, Veneto e Marche”. Gerardo Pagano ha ribadito che sono stati raggiunti obiettivi impensabili solo dieci anni prima: nuove strutture territoriali, adozione del Piano ospedaliero, percorsi diagnostici-terapeutici per rendere più fluido il passaggio dall’ospedale all’assistenza territoriale, tempi di pagamento entro i termini di legge, implementazione della qualità delle cure oncologiche e per le malattie rare, incremento dell’occupazione nel settore sanitario e socio-sanitario. Il candidato ha concluso, impegnandosi nella prosecuzione di questo lavoro: “La strada è tracciata, si tratta ora di portare a termine il progetto: per dare voce a chi non ne ha”.

