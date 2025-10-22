E tu, Cosa mangi prima di fare sport?

Ognuno di noi ha il proprio rituale pre-allenamento, chi beve un semplice caffè, chi mangia barrette proteiche, ma c’è anche chi si concede un toast o non rinuncia alla frutta. Ma ti sei mai chiesto quanto influenzi la tua performance quello che mangi? Se ti è capitato di sentirti gonfio, avere difficoltà digestive o, peggio ancora, non riuscire neanche a terminare l’allenamento, allora vuol dire che non hai rispettato una regola fondamentale, quella di assumere la carica giusta prima di un allenamento: quindi cerca di non sbagliare alimento.

Scegliere il carburante giusto per andare forte in allenamento

Pensaci bene, sbagliare a mettere benzina o utilizzare combustibile di qualità pessima, non solo riduce le prestazioni di un veicolo, ma rischi anche di rompere il motore.

Il pasto pre-allenamento serve a questo, fornire le giuste energie, ed ecco che a un semplice caffè con un dolce, o magari un toast al burro e marmellata, per esempio, è preferibile una crema di riso HSN, che riesce a fornire la giusta quantità di carboidrati ma anche l’idratazione necessaria, parametri che sono entrambi utili a ottenere le giuste performance atletiche.

Oltre alla giusta quantità di carboidrati facilmente assimilabili, serve anche una quota moderata di proteine, a differenza dei grassi che rallentano la digestione e indeboliscono il corpo. Il segreto sta sempre nel trovare il giusto equilibrio tra leggerezza e sostegno energetico necessario.

Il momento ideale per mangiare prima dell’allenamento è stabilito dalla scheda tecnica del personal trainer o dal nutrizionista, perché per ognuno di noi in base all’allenamento e alla dieta personalizzata, le tempistiche variano.

In teoria devi mangiare tra i 90 e 120 minuti prima dell’allenamento, per mantenere il giusto livello di zuccheri nel sangue, senza sentirsi appesantiti. Per gli allenamenti di mattina, valgono le regole della colazione indicata nel piano personale, ma è necessario assumere un pasto ad alta digeribilità, proprio perché magari hai meno tempo a disposizione prima di cominciare l’allenamento.

Quali sono gli errori più comuni che non devi commettere?

Siamo sicuri che avrai pensato almeno una volta “più mangio e più energia avrò”, perché questo è sicuramente l’errore più comune che tutti commettono. Il corpo durante ogni allenamento deve concentrare il suo flusso sanguigno verso i muscoli e non lo stomaco, per questo mangiare male peggiora le performance atletiche.

Pasti troppo abbondanti o ricchi di grassi e poveri di carboidrati, come i formaggi, le uova fritte o la pancetta, rappresentano un errore perché richiedono uno sforzo grande per essere digeriti, di conseguenza rovinano l’allenamento.

Tra gli errori da non fare, ci sono gli alimenti troppo ricchi di fibre, come cereali integrali o verdure, che rappresentano sempre un ottimo pasto, ma che in questo caso potrebbero rallentare la digestione perché contengono un’alta quantità di fibre. Insomma, devi preferire sempre tutto ciò che fornisca la giusta dose di carboidrati complessi e sia povero di grassi, per evitare la sensazione di gonfiore e il senso di pesantezza. Migliorare le prestazioni non significa affatto allenarsi per più tempo, ma svolgere attività fisica meglio, al pieno delle tue forze.