È morto Gianni Punzo, fondatore del Cis di Nola - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Tajani: “Siamo pronti a partecipare alla ricostruzione della Palestina”
È morto Gianni Punzo, fondatore del Cis di Nola
Manifestazione pro Pal a Roma, minacciata cronista Adnkronos
Roma, adesivi rossi con i nomi dei morti di Gaza accanto alle pietre d’inciampo
Attualità Campania

È morto Gianni Punzo, fondatore del Cis di Nola

  • Ottobre 4, 2025
  • 0
  • 138
  • 1 Min Read
È morto Gianni Punzo, fondatore del Cis di Nola

Si è spento a 88 anni Gianni Punzo, imprenditore visionario, presidente del CIS di Nola e tra i fondatori di Italo. Nato a Napoli, aveva iniziato giovanissimo collaborando con il padre nell’azienda di famiglia di prodotti tessili. Nel 1960, insieme al fratello Pasquale, fondò la F.lli Punzo e successivamente la Puntex SpA, affermandosi nel settore della grande distribuzione. Nel 1977 fu l’anima del CIS di Nola, il più grande centro commerciale all’ingrosso d’Europa, inaugurato nel 1986, oggi modello di eccellenza con oltre 300 aziende e 4.000 addetti.

Nel 1987 promosse la CISFI SpA, da cui nacque l’Interporto Campano, polo logistico intermodale strategico per il Centro-Sud. Nel 2007 diede vita al Vulcano Buono, progettato da Renzo Piano, simbolo di una Campania moderna e produttiva. Fondatore della Banca Popolare di Sviluppo e cofondatore di NTV-Italo, Punzo ha contribuito alla nascita di un sistema imprenditoriale integrato che unisce commercio, trasporti e innovazione. Cavaliere del Lavoro, aveva ricevuto la laurea honoris causa in Management aziendale dall’Università Parthenope. Con lui scompare uno dei protagonisti della rinascita economica del Mezzogiorno.

È stato anche vicepresidente del Napoli Calcio durante la presidenza di Corrado Ferlaino. Lascia la moglie Geppina e i figli Lucio, Amalia e Simona.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013