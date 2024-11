Donato Giudice alle semifinali di Artista del Panino

Donato Giudice del Elite Pub porta Salerno alle semifinali del concorso nazionale “Artista del Panino”! Una notizia che riempie d’orgoglio Salerno e tutta la Campania: Donato Giudice, appassionato e instancabile creatore di gusti presso l’ Elite Pub, ha conquistato un posto nelle semifinali del prestigioso concorso nazionale “Artista del Panino” e si prepara a sfidare i migliori talenti d’Italia in questa competizione che premia l’eccellenza e l’arte del panino gourmet. Il concorso, sostenuto da Agritech, Lanterna e BarGiornale, è il palco perfetto per dimostrare talento, inventiva e passione, e Donato non vede l’ora di mettere alla prova il suo estro il prossimo 26 novembre, al Palazzo Ducale di Genova. Il suo nome, a Salerno, è già sinonimo di creatività e dedizione nel mondo del food. Giudice ha conquistato i tifosi della Salernitana con il suo famoso panino “Granata”, creato per celebrare la promozione della squadra in Serie A. Il “Granata” non è stato solo un panino: è diventato un vero fenomeno social, con migliaia di visualizzazioni su TikTok e un passaparola tra i tifosi, che hanno fatto la fila per provarlo e condividere l’entusiasmo della loro squadra anche a tavola. E non solo: il suo impegno a valorizzare il made in Italy ha fatto il giro del mondo, quando i suoi EliteBurger sono stati promossi tra i ledwall dei grattacieli di Times Square, a New York, dove ha portato con orgoglio il sapore e la creatività Italiana sulla scena internazionale. Con l’entusiasmo e la grinta che lo caratterizzano, Donato ha espresso tutta la sua emozione per questa sfida: “Essere scelto per le semifinali dell’Artista del Panino è un’emozione indescrivibile. Ringrazio di cuore l’organizzazione e tutti i collaboratori del concorso per questa straordinaria opportunità. La passione per la cucina, e in particolare per l’arte del panino, mi accompagna ogni giorno. Arrivare a questo livello non è solo una soddisfazione per me, ma per tutto il mio staff, per i miei amici e per i clienti che ci supportano”. E la determinazione di Donato è contagiosa: affronterà la competizione con tutto l’impegno e la dedizione che lo hanno sempre contraddistinto, e promette di condividere ogni passo del suo percorso sui social, coinvolgendo tutta la sua community. “Credo fermamente nel potere della condivisione,” ha detto con un sorriso. “E spero che chi mi segue farà il tifo per me: l’energia positiva non basta mai, è un carburante prezioso”. Ma Donato non si ferma qui: punta dritto al titolo di vincitore. “Voglio arrivare fino in fondo,” ha dichiarato con passione. “Questo concorso è un evento straordinario, una piattaforma che con grande professionalità valorizza il nostro settore, che troppo spesso è messo in secondo piano nel mondo del food. Io ci metterò tutto me stesso”. Quindi la sua ambizione non è solo quella di vincere un concorso, ma di elevare il concetto di panino gourmet, rendendolo protagonista e riconosciuto per la qualità che merita. Con il suo stile inconfondibile e la sua dedizione assoluta, Donato Giudice è pronto a portare la sua arte sul palcoscenico nazionale, determinato a dimostrare che un panino può diventare una vera e propria esperienza gourmet. E, conoscendolo, è certo che il suo talento non passerà inosservato, ha già dimostrato di saper fare grandi cose, e chissà, forse presto lo vedremo anche trionfare a Genova!