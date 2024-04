Domani visite gratuite a Salerno. In campo Universo Humanitas e Lions

Universo Humanitas, in collaborazione con il Lions International Distretto 108Ya presieduto dal Governatore Pasquale Bruscino, i Lions Clubs della VI Circoscrizione presieduti dalla dott.ssa Lea D’Agostino, il Lions Club Principessa Sichelgaita presieduto dalla dott.ssa Grazia Cioffi, il Lions Club Pontecagnano Faiano Salute e Solidarietà Pierluigi Schiavone presieduto dal dott. Felice Carpentieri, il SIGM Salerno, l’Accademia DanzArte di Roberta D’Amato, l’Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana hanno organizzato una giornata di prevenzione in occasione del Lions Day. La giornata, che si terrà domani presso Piazza Dante Alighieri a Salerno dalle ore 9 alle ore 13, sarà improntata sulla prevenzione cardiologica, senologica, urologica, oculistica, psicologica, chirurgia vascolare e la valutazione del rischio diabetologico. Durante la mattinata vi saranno delle esercitazioni sulle manovre di disostruzione delle prime vie aeree (Viva Sofia) e BLS, lezioni di pilates a cura della Maestra Verdiana Stellaccio, esibizioni dell’Accademia DanzArte diretta da Roberta D’Amato e stand espositivi con tutte le cause umanitarie dei Lions con brochure delle attività, disegni e poster per la Pace. <<Per noi la prevenzione è fondamentale – ha commentato il Presidente di Universo Humanitas, Roberto Schiavone di Favignana –. Da sempre siamo in prima linea a supporto della collettività affinché non venga sottovalutata l’importanza di giornate come questa e contiamo sull’affluenza della popolazione che possano affidarsi ai professionisti che saranno presenti sabato in questa magnifica giornata dedicata alla prevenzione>>. Stamane alle ore 10 presso la sede di Universo Humanitas in via Filippo Smaldone a Salerno si terrà la conferenza stampa per i dettagli della giornata di prevenzione.