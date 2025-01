Dolore all’Unisa per la scomparsa della prof Mariagiovanna Riitano

I Geografi dell’Università degli Studi di Salerno esprimono profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa della professoressa Mariagiovanna Riitano, già Ordinaria di Geografia economico-politica presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Ateneo di Salerno. Apprezzata per le sue riconosciute e indiscusse capacità manageriali e organizzative, in ambito accademico Mariagiovanna Riitano ha ricoperto, nel corso del tempo, numerose e impegnative cariche dirigenziali presso l’Università di Salerno, tra cui, per citare solo le più recenti, di Delegata del Rettore all’Orientamento e al Tutorato degli studenti, di Direttrice del Centro di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato (CAOT), di Direttrice del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DiSPAC). È stata inoltre Componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi del Sannio. Da sempre impegnata sul fronte della progettazione e del coordinamento di iniziative di carattere scientifico-applicativo, era, dal 2013, componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Cartografia, presidente del Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale e, dal 2014, componente del Comitato Scientifico del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello. Ambiti dirigenziali affini ai suoi diretti interessi di ricerca, legati alla cooperazione euromediterranea, ai Sistemi Informativi geografici per l’analisi territoriale, ai sistemi territoriali e alla qualità ambientale, al settore primario, alle filiere produttive e ai marchi di qualità, al turismo e alla valorizzazione delle risorse locali, ai beni culturali e all’innovazione, al sistema territoriale europeo nel contesto globale, alla dismissione industriale e alle forme di riuso, ai sistemi insediativi e ai centri minori. Temi e argomenti confluiti nella sua pluridecennale coordinazione del Laboratorio di “Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione del Territorio” (S.I.G.O.T.), istituito nel 1982 e specializzato nell’analisi territoriale e nell’elaborazione di cartografie tematiche alle diverse scale. Nel corso della sua lunga carriera universitaria, Mariagiovanna Riitano ha avviato e portato avanti numerose collaborazioni con gruppi di lavoro impegnati in studi territoriali dalla forte valenza geopolitica, economica e applicativa, con l’ideazione e direzione di ricerche di carattere innovativo volte alla tutela, valorizzazione e promozione delle risorse territoriali e dei beni culturali della Regione Campania, nonché alla costruzione e gestione di Network per la cooperazione in ambito euro-mediterraneo, condotte in sinergia con Enti pubblici su scala provinciale, regionale e nazionale. Membro del Collegio dei Docenti di diversi dottorati di ricerca, la sua presenza nei Convegni nazionali e internazionali è stata costante, sia come coordinatrice di sessione che come componente dei comitati scientifici e organizzativi dei principali consessi geografici italiani. Si ricorda, in proposito, il suo fondamentale contributo per l’organizzazione del convegno annuale dell’Associazione Italiana di Cartografia (Università di Salerno, 28-30 aprile 2015), della XXI edizione della Conferenza Annuale della Federazione delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali (Salerno, 21-23 novembre 2017), del 62° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (Salerno, 3-6 ottobre 2019) e la sua recentissima partecipazione al comitato scientifico del Convegno Internazionale di Studi del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici (Università degli Studi di Salerno, 10-11 dicembre 2024). Nel ricordo di quanti hanno lavorato e collaborato con lei resta l’immagine della forza, della lucidità e della intelligenza con le quali la professoressa Riitano si è impegnata, in tutte le attività svolte per la crescita della nostra comunità, di Ateneo e di Dipartimento, di geografi. La camera ardente è allestita presso la Casa del Commiato in via S. Leonardo 108, a Salerno; le esequie si svolgeranno mercoledì 29 gennaio alle ore 9 nella cripta del Duomo di Salerno.