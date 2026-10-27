Diffamazione, condannato Sergio Vessicchio

L’Head of Competitions and Operations della Lega Serie A, Andrea Butti, ha vinto una causa per diffamazione contro il blogger Sergio Vessicchio. La sentenza, pronunciata in primo grado dalla giudice Marianna D’Andraia del Tribunale di Vallo della Lucania (Salerno), ritiene Vessicchio “responsabile dei reati a lui ascritti e ritenuti avvinti nel vincolo della continuazione” e ne contesta la “recidiva”. Vessicchio aveva detto, tra le altre cose, che “ci sono dei truffatori nella stesura del calendario”, sostenendo che sia “un imbroglio chiaro e netto” per favorire l’Inter. Vessicchio è un ex giornalista iscritto all’ordine in Campania, poi successivamente radiato.