Caso Fakir, le frasi degli agenti registrate dalle bodycam: "E' schiattato", "Ca… me ne frega" - Le Cronache
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Caso Fakir, le frasi degli agenti registrate dalle bodycam: “E’ schiattato”, “Ca… me ne frega” Serie A, oggi Roma-Cagliari – Diretta Csm, spunta candidatura Di Pietro in quota Fratelli d’Italia ma c’è veto di Forza Italia Acqua minerale ritirata dal mercato: il lotto interessato, come comportarsi Presentato rapporto legislazione 2026, focus su decreti legge e qualità normativa Due gol convalidati dopo check del Var e un rosso: caos in Sassuolo-Lazio Garlasco, Le Iene assolte in appello dall’accusa di diffamazione a Stefania Cappa Associazioni e medici: “Garantire a tutti i pazienti accesso a nutrizione clinica oncologica” Biometano di Casa Sartori entra in rete nazionale gas, investimento da 5 milioni Banco Bpm diserterà l’assemblea di Mps: strada sempre più in salita per Lovaglio Brasile, Bolsonaro in fuga negli Usa? “Aereo in volo, il senatore è sparito” Giornata della psoriasi: “Oltre 137mila italiani con forma severa senza tutela adeguata” Caso Fakir, le frasi degli agenti registrate dalle bodycam: “E’ schiattato”, “Ca… me ne frega” Serie A, oggi Roma-Cagliari – Diretta Csm, spunta candidatura Di Pietro in quota Fratelli d’Italia ma c’è veto di Forza Italia Acqua minerale ritirata dal mercato: il lotto interessato, come comportarsi Presentato rapporto legislazione 2026, focus su decreti legge e qualità normativa Due gol convalidati dopo check del Var e un rosso: caos in Sassuolo-Lazio Garlasco, Le Iene assolte in appello dall’accusa di diffamazione a Stefania Cappa Associazioni e medici: “Garantire a tutti i pazienti accesso a nutrizione clinica oncologica” Biometano di Casa Sartori entra in rete nazionale gas, investimento da 5 milioni Banco Bpm diserterà l’assemblea di Mps: strada sempre più in salita per Lovaglio Brasile, Bolsonaro in fuga negli Usa? “Aereo in volo, il senatore è sparito” Giornata della psoriasi: “Oltre 137mila italiani con forma severa senza tutela adeguata”
Ultim'ora Nazionale

Caso Fakir, le frasi degli agenti registrate dalle bodycam: “E’ schiattato”, “Ca… me ne frega”

  • Ottobre 27, 2026
  • 0
  • 37
  • 2 Min Read
Caso Fakir, le frasi degli agenti registrate dalle bodycam: “E’ schiattato”, “Ca… me ne frega”

(Adnkronos) –
“Sta respirando?”, “È schiattato ah”, “Ca… me ne frega a me”. Sono alcune delle frasi scambiate dai due poliziotti intervenuti il 19 luglio scorso al Pilastro a Bologna quando morì Abderrahim Fakir, estratte dalla bodycam di uno dei due agenti e riportate nella consulenza medico legale disposta dalla procura di Bologna. La conversazione poi prosegue con un agente che dice: “Sto a posto, sto a posto però la prossima volta ti spiego per bene come si fa, perché così ci facciamo male”.  

Al minuto 11:06 del filmato viene data comunicazione del paziente in arresto cardiaco. “Paziente in arresto cardiaco iniziamo la rianimazione” dice uno dei soccorritori. Durante i tentativi di rianimazione poi uno dei due poliziotti conclude: “Se schiatta ci divertiamo”. 

Secondo la relazione conclusiva della consulenza tecnica, Fakir è morto per un’insufficienza respiratoria acuta provocata da tre ‘concause’: lo schiacciamento in posizione prona mentre i due poliziotti lo tenevano a terra, l’assunzione di cocaina e problemi cardiaci. Per questa vicenda ci sono sei persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminare per omicidio colposo, due agenti e 4 volontari della Croce Rossa intervenuti sul posto. 

“I consulenti del pm non sono riusciti ad escludere il ruolo concausale della posizione prona imposta al povero Fakir, il pomeriggio del 19 luglio a Bologna, sulla sua morte”, dice l’avvocato Fabio Anselmo, che assiste i familiari di Abderrahim Fakir. “Tuttavia il nostro consulente, prof. Vittorio Fineschi, dopo aver preso atto della forte discrasia tra quanto da loro argomentato nella riunione conclusiva tenutasi a Padova e quanto viceversa scritto in consulenza, redigerà una propria relazione che nei prossimi giorni sarà mia cura depositare all Procura della Repubblica di Bologna”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025