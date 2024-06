Di Carlo: Conti, la maggioranza Napoli inizia a scricchiolare

C’è un malcontento generale tra la maggioranza del sindaco Vincenzo Napoli che oggi fa i conti con una giunta sicuramente politica ma non funzionale come un tempo. E proprio sul tema del bilancio che la maggioranza inizia a venir meno. Se da un lato infatti viene confermato il voto di fiducia dall’altro si iniziano a chiedere rassicurazioni. È il caso di Barbara Figliolia che nell’ultimo consiglio comunale ha letto una lettera chiedendo spiegazioni al primo cittadino e rassicurazioni per evitare il dissesto. Ma non solo: il consigliere Rino Avella non è stato presente all’ultimo consiglio comunale ma, proprio attraverso queste colonne, non ha risparmiato stoccate all’amministrazione Napoli, facendo trapelare insoddisfazione e delusione perchè, ad oggi, non sono stati portati a termine gli impegni presi. Tra i delusi anche il consigliere Horace Di Carlo che in più occasioni ha chiesto all’amministrazione un cambio di passo. I punti oggi più critici, come evidenziato dal consigliere Di Carlo, sono sicuramente il verde pubblico, la sicurezza, il decoro e l’igiene urbana. A questo chiaramente si aggiunge anche il pre dissesto economico, l’incapacità di far fronte agli impegni assunti con il patto salvo comuni e le criticità emerse dal bilancio del Consorzio. er.no