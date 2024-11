De Luca: Trump ci ha insegnato che decidono quartieri non salotti

“Dalle elezioni negli Stati Uniti d’America abbiamo imparato una cosa, al di là delle preoccupazioni che dobbiamo avere per tanti aspetti, e cioè che decidono i quartieri, non i salotti”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una sua intervista a Ecomondo, in corso a Rimini, sui temi dell’autonomia idrica e della questione ambientale. Il governatore non ha parlato direttamente delle prossime Regionali, ma il riferimento alla sua ricandidatura per la guida di Palazzo Santa Lucia sembra chiaro