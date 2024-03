De Luca, Fitto continua a perdere tempo

“Il ministro Fitto ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Mentre il Tar ha stabilito 45 giorni per siglare l’accordo di coesione fra Campania e Stato italiano, lui ha deciso di non rispettare questo termine e ha fatto ricorso e dunque continuiamo a perdere tempo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della conferenza delle Acli, tornando sulla vicenda dei fondi di sviluppo e coesione. “Un Governo serio – ha aggiunto – avrebbe fatto come primo accordo di coesione quello con la Campania perchè parliamo di fondi di coesione, cioè destinati al Sud, e se c’è una regione importante è la Campania, se c’è un’area del Paese che ha una crisi sociale pesante è la Campania. Ma questi – ha proseguito De Luca – sono del tutto indifferenti ai problemi oggettivi, è tutta politica politicante, arroganza al potere e incompetenza. È gente che veramente non sa dove mettere le mani”.