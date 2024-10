De Luca e la diretta: silenzio su Alfieri

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha tenuto il consueto intervento sui social parlando di vari argomenti, ma senza accennare né all’arresto del sindaco di Capaccio, Franco Alfieri, né all’indagine che coinvolge il consigliere regionale Giovanni Zannini. De Luca ha proposto una modifica della legge Calderoli per garantire risorse sanitarie uguali per tutti i cittadini italiani e il numero di medici e infermieri uguale in tutta Italia. Ha criticato l’autonomia differenziata e il sistema dei contratti integrativi regionali per il personale sanitario e scolastico. De Luca ha espresso preoccupazione per la crescita economica del paese e sull’aumento del costo del gasolio, sottolineando che il governo dovrebbe mantenere la promessa di non aumentare le tasse. Riguardo ai bonus di Natale, ha affermato che saranno assegnati solo a una platea limitata di persone. Ha anche affrontato il problema dei parcheggiatori abusivi, sottolineando la necessità di affrontare il problema e allontanarli dai parcheggi.