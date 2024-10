Castel San Giorgio. In sinergia con il ProfAgri piantati due alberi di ulivo

In sinergia con il ProfAgri sono stati piantati due alberi di ulivo.

«Un albero quale forma di aiuto e riconoscenza alla Terra,

nella giornata in cui si festeggia San Francesco, il Santo più ambientalista della Chiesa, con gli studenti dell’istituto ProfAgri di Castel San Giorgio, con l’assessore all’Ambiente Antonia Salvati e tutta l’amministrazione,

abbiamo messo a dimora due alberi di ulivo in largo Onorato, lungo il marciapiede che costeggia il nostro campo sportivo-ha detto il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara .

Una staffetta in tutta Italia che ha coinvolto quanti hanno a cuore il destino della Terra, sempre più sfruttata da chi senza scrupoli ogni anno distrugge centinaia di migliaia di ettari di vegetazione e purtroppo Castel San Giorgio anche quest’anno ha pagato un prezzo altissimo.

Tutti possiamo prenderci cura del nostro presente e del futuro di chi verrà, anche con piccoli gesti come quello di questa mattina.

A Castel San Giorgio per ogni nuovo nato-ha continuato Paola Lanzara – grazie alla progettualità voluta dal vice sindaco con delega all’Agricoltura Giustina Galluzzo, viene messa a dimora una piantina, e da oggi coinvolgeremo nella progettualità anche gli studenti delI’Istituto Professionale dei Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Castel San Giorgio che si sono detti entusiasti» – ha concluso il sindaco Paola Lanzara.