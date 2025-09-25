De Luca, concorso sospeso per voci di compravendita posti - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

De Luca, concorso sospeso per voci di compravendita posti
Ritardi assegni di cura, Pellegrino: Non lasceremo sole le famiglie
Viceministra Esteri Israele, Haskel: “Meloni capisce più di Macron. Flotilla? Finanziata da Hamas”
Differenza tra rifiuti edili e rifiuti urbani: cosa devi sapere
Ultimora Campania

De Luca, concorso sospeso per voci di compravendita posti

  • Settembre 25, 2025
  • 0
  • 45
  • 1 Min Read
De Luca, concorso sospeso per voci di compravendita posti

“Il concorso è stato interrotto per ragioni di trasparenza perché circolavano dappertutto voci sulla compravendita dei posti. E siccome abbiamo verificato che la società incaricata di fare i quiz li aveva fatti una settimana prima del concorso, questa cosa era molto sospetta. Quindi abbiamo dato indicazione ai dirigenti dell’ASL di SALERNO e Napoli1 che curano questo concorso per far fare i quiz la sera prima della prova concorsuale e la busta chiusa deve essere consegnata la sera ai carabinieri e alla guardia di finanza e aperta la mattina del concorso. Questo è il motivo per cui è stato sospeso. Per impedire che si vendessero i posti a diecimila, quindicimila euro e per garantire, finché ci sto io, che porcherie clientelari non se ne fanno. Il concorso andrà avanti con queste caratteristiche e con il controllo di carabinieri e guardia di finanza”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha spiegato – a margine dell’inaugurazione dell’ExpoSele 2025, a Eboli (SA) – i motivi della sospensione del concorso per Oss (Operatori Socio-Sanitari).

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013