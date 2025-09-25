De Luca, concorso sospeso per voci di compravendita posti

“Il concorso è stato interrotto per ragioni di trasparenza perché circolavano dappertutto voci sulla compravendita dei posti. E siccome abbiamo verificato che la società incaricata di fare i quiz li aveva fatti una settimana prima del concorso, questa cosa era molto sospetta. Quindi abbiamo dato indicazione ai dirigenti dell’ASL di SALERNO e Napoli1 che curano questo concorso per far fare i quiz la sera prima della prova concorsuale e la busta chiusa deve essere consegnata la sera ai carabinieri e alla guardia di finanza e aperta la mattina del concorso. Questo è il motivo per cui è stato sospeso. Per impedire che si vendessero i posti a diecimila, quindicimila euro e per garantire, finché ci sto io, che porcherie clientelari non se ne fanno. Il concorso andrà avanti con queste caratteristiche e con il controllo di carabinieri e guardia di finanza”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha spiegato – a margine dell’inaugurazione dell’ExpoSele 2025, a Eboli (SA) – i motivi della sospensione del concorso per Oss (Operatori Socio-Sanitari).
