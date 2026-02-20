De Luca attacca: "Campo largo? Non bestemmiate" - Le Cronache Ultimora
Si è spenta la Luce di Napoli
De Luca attacca: “Campo largo? Non bestemmiate”
Furto e inseguimento a Salerno: colpi a Caseificio e stazione di servizio
Aeroporto di Salerno, Iannone: Recuperiamo il tempo perso
  Febbraio 20, 2026
“Si’, si ricomincia. Dobbiamo riprendere la città, dobbiamo riprendere la provincia, dobbiamo innanzitutto riprendere la sicurezza nella città”.

Con queste parole Vincenzo De Luca, a margine di un convegno a Salerno, lascia pochi margini di interpretazione sulle sue intenzioni politiche e su una possibile ricandidatura a sindaco della città che più volte lo ha eletto primo cittadino.

L’ex presidente della Regione Campania parla di una situazione che “non è tranquilla” e sottolinea la necessità di “dare tranquillità alle famiglie e ai giovani”. L’obiettivo, spiega, è “ricreare una speranza” attraverso “un programma straordinario di rinnovamento, riqualificazione urbana e investimenti produttivi”, per recuperare “un’immagine bella della città”.

“Dobbiamo riprendere pezzo per pezzo la città, bonificarla completamente”, insiste De Luca, evidenziando che solo trasmettendo “il senso di un rinnovamento e di una ripresa di cammino” si può evitare che “i ragazzi se ne andranno”.

Alla domanda dei cronisti su una possibile proposta di candidatura al Pd, l’ex governatore replica secco: “Chi mi vuole votare, mi vota”. E sul cosiddetto campo largo ironizza: “Che volete fare? Volete bestemmiare con me, abbiate pazienza. Io sono un modesto artigiano”, ribadendo ancora una volta la sua distanza da un’espressione che in passato ha già dichiarato di non gradire.

 

 

