De Luca apre a una coalizione ampia

Apertura netta a una coalizione ampia e ferma difesa del lavoro svolto negli ultimi anni alla guida della Regione Campania. A parlare è Vincenzo De Luca, presidente uscente, che è intervenuto sulle prossime elezioni regionali, a margine della presentazione delle nuove spiagge nel quartiere Pastena di Salerno.

“Dovete avere fede. Lavoreremo per costruire una coalizione larga, ma soprattutto per garantire che il lavoro fatto finora non venga vanificato. Non permetteremo che la Campania torni nella palude da cui l’abbiamo tirata fuori”, ha dichiarato De Luca.