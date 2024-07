Ddl Nordio: D’Alessio,no a strumentalizzazione su abuso d’ufficio

“È un errore degradare le eccezioni di pregiudizialità costituzionale ad un momento di passaggio burocratico, come sta accadendo da molti mesi a questa parte. Si riduce questo momento a un mini pre-dibattito sul provvedimento, il cui merito, invece, deve essere affrontato nella sede opportuna. Per questo motivo Azione vota contro le questioni pregiudiziali sul ddl Nordio”. Ad affermarlo è Antonio D’Alessio, deputato di Azione, intervenuto alla Camera sulle questioni pregiudiziali relative al ‘ddl Nordio’. “Entrando nel merito delle valutazioni – prosegue d’Alessio – il dibattito non deve essere strumentalizzato: quando leggo che gli amministratori evidenziano che la legge sull’abuso d’ufficio è un ostacolo ai percorsi amministrativi, o che sindaci integerrimi sollecitano riflessioni e decisioni in questo senso, non possiamo piegarci alla logica della demagogia. Le risultanze processuali sull’abuso di ufficio ci dicono che si è passati dal reato di abuso, all’abuso del reato, utilizzato per motivi politici per fare esposti e per mettere in difficoltà il percorso delle amministrazioni, anche virtuose, solo per ragionamenti di tipo strumentale, strategico, demagogico e politico in senso stretto. Non è vero che resta sguarnita la tutela perché quando ci sono dei reati ci sono dei reati. E poi c’è la tutela amministrativa, la tutela civile, quella risarcitoria: non è vero che togliendo l’abuso d’ufficio, il cittadino resta privo di garanzie. Così come non è vero che ce lo impone l’Europa, poiché le indicazioni europee sono tese affinché ogni stato valuti”.