Salerno, il corteo organizzato dagli ultras Curva Sud Siberiano per chiedere chiarezza e rispetto al presidente Iervolino è partito all’altezza del Novotel in via Allende alle 19.19 per raggiungere simbolicamente lo stadio Arechi. I tanti tifosi – a gran voce – hanno intonato cori a difesa dei loro colori e della città. Clima apparentemente tranquillo nonostante le tensioni registrate nella sala stampa durante la conferenza di ieri alla presentazione di Allenatore e Direttore Sportivo e dove un intervento on line di Iervolino aveva acceso gli animi tra i cronisti. Noi vogliamo un presidente che rispetti la città, uno dei cori degli ultras. Iervolino piccolo uomo hanno continuato i supporters.