Da Meryl Streep a Stephen King, il mondo piange Robert Redford
Addio a Robert Redford: vita e carriera tra film iconici e premi Oscar
Ambiente, ‘se malato influisce sul software del Dna’, appello medici per proteggere bimbi
Pesca, Confeuro: “Bene Accordo OMC: così si valorizza settore e tutela oceani”
Incidente in Tanzania, morte alcune suore. Farnesina: “Tra loro un’italiana”
  Settembre 16, 2025
  • 0
  • 63
  • 1 Min Read
(Adnkronos) – È morto uno degli ultimi grandi di Hollywood. Robert Redford, icona del cinema, due volte premio Oscar, è morto nel sonno a 89 anni di età. In tanti ricordano sui social la sua carriera di attore e regista, il suo attivismo e l'impegno per il cinema indipendente. A cominciare dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, passando per i colleghi del mondo dello spettacolo e della cultura.  Tra chi lo ricorda c'è anche Meryl Streep, con cui recitò in 'La mia Africa' e in 'Leoni per agnelli': "Uno dei leoni se n'è andato. Riposa in pace, mio caro amico". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

