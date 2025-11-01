Crosetto, siamo in condizione di vincere

“Edmondo Cirielli, si e’ preso sulle spalle la responsabilita’ di fare una battaglia difficile. Ricordo che l’ultima volta il risultato del centrosinistra fu altissimo rispetto a quello del centrodestra, questa volta, sono convinto che ci siano le condizioni non solo di ottenere un grandissimo risultato, ma di vincere la Campania”. Lo dice Guido Crosetto, ministro della Difesa ed esponente di Fratelli d’Italia, a Napoli, alla presentazione delle liste del partito, a sostegno del candidato alla presidenza della Campania, il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli.

La regione “avrebbe bisogno di una persona come Edmondo, della sua serieta’, il governo si e’ impegnato mettendo un cavallo di razza e quindi dando la Campania come contendibile, cioe’ dicendo che la Campania si poteva vincere – spiega Crosetto -, e che il governo e Fratelli d’Italia puntavano sul miglior uomo che avessero in questa regione”. “Io sono qua per sostenerlo, per aiutarlo in questo sforzo, ma non per me, per i campani, perche’ penso sia venuto il momento per la regione Campania di riprendersi in mano il destino e di guidare verso il futuro”, continua il ministro, definendo il candidato presidente “una persona a cui io affiderei il destino dei miei figli”.