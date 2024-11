Credendino: Per superare diseguaglianze territoriali proposte di Napoli e Salerno”

“Ridurre le distanze tra i territori e le istituzioni europee rappresenta una necessità ineludibile per garantire lo sviluppo di un’Europa più attenta alle esigenze ed ai diritti delle cittadine e dei cittadini europei, una missione cruciale, poiché sappiamo bene che solo un dialogo continuo e aperto tra le istituzioni e la società civile può davvero promuovere il cambiamento per avere un’Europa, in una sola parola, più forte”.

Cosi Domenico Credendino, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, a Bruxelles in occasione della riunione del Comitato Economico e Sociale Europeo che ha aperto una sessione sul contributo che la società civile organizzata può offrire all’implementazione dell’Agenda Territoriale 2030.

“La Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, insieme alle altre Fondazioni di origine bancaria, assicura un’impegno quotidiano – ha sottolineato Credendino – in favore di chi ha bisogno. Lo facciamo con progetti concreti in favore delle fasce deboli, con iniziative educative e culturali capaci di riconoscere talenti e promuovere riflessioni di qualità. Da sempre la Fondazione è impegnata su questo fronte, promuovendo iniziative che mirano al raggiungimento di obiettivi assolutamente in linea con quelli dell’Agenda Territoriale 2030. Ascoltiamo il territorio e costruiamo soluzioni”.

“Cosi abbiamo fatto – ha ricordato Credendino – avviando, da Napoli ed insieme alla Fondazione Banco di Napoli, un’azione di ascolto e di rete fra i maggiori protagonisti del territorio.