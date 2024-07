“Corso da re”, settembre finisce il primo lotto

di Erika Noschese

Stop ai ritardi e accelerare con la conclusione dei lavori relativi al primo lotto. Questa, in sintesi, la richiesta che il sindaco Vincenzo Napoli, unitamente al capostaff Enzo Luciano e l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Loffredo, ha avanzato alla ditta Spinosa dopo le problematiche riscontrate dall’inizio dei lavori ad oggi. Un incontro, quello di ieri, che fa seguito ad un precedente tenutosi lunedì mattina e proprio ieri mattina la ditta ha presentato il programma degli interventi anche per quanto riguarda il lotto II e III. Dalla ditta, secondo quanto emerso dall’incontro, ci sarebbe stata massima disponibilità e la volontà di andare incontro alle richieste dell’amministrazione per evitare ulteriori disagi ai commercianti della zona. Anche ieri mattina la ditta Spinosa ha ribadito che il I lotto è stato quello più difficoltoso anche a causa dei sottoservizi garantendo, parallelamente, l’apertura quotidiana delle attività commerciali presenti. Andando nel dettaglio: entro un paio di giorni, massimo inizio prossima settimana, sarà completata la pavimentazione; successivamente si procederà con la posa delle pietre sulla parte centrale che andrà avanti in modo celere. Il I lotto dovrà essere completato entro la prima settimana di settembre ma nel frattempo inizierà anche il II lotto che va dal civico 80 di corso Vittorio Emanuele fino a via Papio ma in quel tratto la ditta ha chiarito che non dovrebbero esserci grosse difficoltà perché non ci sono sottoservizi e dunque il rischio di rallentare ulteriormente è ridotto al minimo. I lavori per il secondo lotto andranno avanti fino al periodo pre Luci d’Artista e dovrebbero terminare poi entro il mese di febbraio e riguarda il tratto tra la scuola Vicinanza e il 158 del corso cittadino. Poi il lotto III che consegnerà definitivamente il “Corso da re” fortemente voluto anche dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L’ultimo lotto sarà quello che interesserà anche le traverse da via Conforti a piazza Portanova, comprese la traversa di via De Luca e Torretta. «Abbiamo fortemente voluto questo incontro, dobbiamo garantire il termine dei lavori entro la fine del 2025 e così sarà – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Loffredo – Siamo consapevoli dei disagi arrecati ai commercianti ma questi lavori erano essenziali. La ditta Spinosa ha compreso le nostre esigenze, andremo avanti spediti seguendo il cronoprogramma che ci è stato comunicato durante l’incontro al quale ha partecipato anche il sindaco, sono certo non ci saranno ulteriori ritardi ma è giusto dire che i ritardi accumulati per il primo lotto non sono di responsabilità della ditta».