Consorzio farmaceutico, interrogazione di Bicchielli

“La situazione interna al consorzio farmaceutico è preoccupante. La denuncia del consigliere Roberto Celano dovrebbe allarmare la popolazione ma anche la maggioranza Napoli”. Così il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, l’onorevole Pino Bicchielli che, in seguito a quanto emerso, annuncia una nuova interrogazione parlamentare dopo le due presentate in precedenza per chiedere al governo nazionale di verificare eventuali irregolarità, stando anche agli errori commessi di recente. “Come Noi Moderati ormai da tempo stiamo attenzionando la delicata situazione economica e finanziaria del Comune di Salerno. Ormai non stranisce più il silenzio dell’assessore al bilancio ma credo sia opportuno fare un passo indietro per provare a salvare l’ente dal dissesto – ha aggiunto il deputato salernitano Pino Bicchielli – Ci aspettiamo chiarimenti dai vertici di Palazzo di città. Purtroppo siamo certi che non arriveranno ma noi non abbassiamo la guardia e chiederò al governo nazionale di prestare massima attenzione per tutelare la Città di Salerno e i cittadini salernitani, già costretti a fare i conti con tasse altissime e carenza di servizi essenziali”.