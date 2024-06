Cava de’ Tirreni. Diciassettenne su uno scooter muore in un incidente

Un diciassettenne di Castel San Giorgio, F.P., ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale verificatosi in serata a Cava de’ Tirreni. Il giovane transitava in via XXV Luglio a bordo di uno scooter con un suo amico in direzione Nord. Pare che un’auto che proveniva in direzione opposta abbia toccato con lo specchietto retrovisore lo sterzo del motorino. Il conducente dello scooter, originario del posto, ha perso il controllo del mezzo, sia lui sia l’amico che era dietro sono caduti a terra. E proprio quest’ultimo, per cause ancora da accertare, sarebbe finito sotto un camion cisterna che intanto transitava sulla carreggiata. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118 con la Croce Azzurra, per il 17enne di Castel San Giorgio non c’è stato nulla da fare. Sul posto i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale. La dinamica dell’incidente non è chiara e vanno accertate eventuali responsabilità.