Consiglio regionale ok a Giornata del Ragu’ napoletano

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato con 33 voti favorevoli ed un astenuto la proposta di legge per l'”Istituzione della Giornata del Ragu’ napoletano”, ad iniziativa del consigliere Tommaso Pellegrino (Iv), e finalizzata ad istituire, nella seconda domenica di novembre di ogni anno, la Giornata del Ragu’ napoletano “al fine di preservare una delle tradizioni piu’ popolari partenopee che rappresenta un simbolo di un modello culturale in cui la famiglia si riunisce intorno alla tavola imbandita nelle domeniche e nei giorni di festa” , ha sottolineato Pellegrino. Sul tema anche la Presidente della Commissione Politiche Sociali Bruna Fiola che ha evidenziato l’importanza culturale e sociale di questa iniziativa anche per trasmettere le nostre tradizioni familiari e per tramandarle alle future generazioni. Condivisione e’ stata espressa anche dal consigliere Andrea Volpe (PSI,Campania Libera) “questa proposta di legge ci ricorda anche il nostro patrimonio enogastronomico che si coniuga con la bellezza, la storia e la tradizione del nostro territorio”.