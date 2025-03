Avanti con la messa in sicurezza dei conti regionali

Il Consiglio regionale ha approvato in data 10.3.2025 il Rendiconto Generale della regione Campania per l’esercizio finanziario 2023 e anche lo schema di Rendiconto Consolidato per lo stesso esercizio.

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori e fronteggiati i rilievi espressi dalla Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto (decisione n. 250/2024 del 30.12.2024).

Continua l’opera di risanamento dei conti della Regione Campania.

Migliora il risultato di gestione anche nel 2023 di ulteriori 27 milioni di euro. In questi 10 anni di gestione del Governo Regionale De Luca non solo possiamo registrare che nessun esercizio finanziario ha prodotto ulteriori disavanzi, bensì che quello complessivo ereditato di 5.5 miliardi dalle precedenti gestioni si è ridotto di ben 2.2 miliardi, quindi a 3.3 miliardi al 31.12.2023 (siamo in anticipo sulla tabella di rientro che collocava la riduzione a 1.6 miliardi).

Tutto questo senza togliere servizi ai cittadini, anzi introducendone di ulteriori in questi anni, quali ad esempio l’incremento del fondo per le disabilità e le non autosufficienze (quota sociale per l’assistenza sociosanitaria), i vouchers per garantire ai ragazzi fino a 15 anni lo sport gratuito presso le strutture sportive della regione, il trasporto gratuito degli studenti delle scuole secondarie e degli atenei, senza considerare la riattivazione di concorsi per l’assunzione di personale nell’Ente.

Da evidenziare ben due miglioramenti del rating nei giudizi delle agenzie internazionali in questi anni sui conti.

I bilanci della Regione sono in buone mani e di questo va reso grazie in primis al Presidente Vincenzo De Luca per i suoi indirizzi di gestione, all’ Assessore al Bilancio, ai Dirigenti, agli addetti del settore e al Consiglio Regionale che ne ha condiviso le strategie in sede di programmazione e definizione delle scelte.

Oggi chiunque dovesse subentrare nella gestione finanziaria non avrà più sorprese negative ma unicamente conti in ordine, risanati e trasparenti e soprattutto una Regione Campania che non avrà più motivo di vergognarsi per i suoi bilanci”.