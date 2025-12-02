Consegnate le Onorificenze Sportive CONI: a Credentino la Stella d’Oro al Merito Sportivo - Le Cronache Salerno
Consegnate le Onorificenze Sportive CONI: a Credentino la Stella d’Oro al Merito Sportivo

Si è svolta nel Salone Girolamo Bottiglieri del Palazzo della Provincia di Salerno la Cerimonia di Consegna delle Onorificenze Sportive promossa dal CONI Campania, alla presenza del presidente regionale Sergio Roncelli e del delegato provinciale Renato Del Mastro. Un appuntamento partecipato, che ha reso omaggio alle figure che, nel corso degli anni, hanno contribuito con impegno e visione alla crescita dello sport sul territorio.

 

Tra i riconoscimenti più attesi, la consegna della Stella d’Oro al Merito Sportivo 2023 a Domenico Credendino, personalità simbolo del panorama sportivo salernitano. Profonda emozione per Domenico Credendino, per anni alla guida del Centro Sportivo Italiano e protagonista di numerosi progetti sociali attraverso la Fondazione Carisal.

Al termine della cerimonia, Credendino ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Ricevere questo riconoscimento è una grande gioia e, allo stesso tempo, una responsabilità. Ho dedicato una vita allo sport perché credo fermamente nel suo potere educativo e sociale”.

“Promuovere la pratica sportiva, renderla accessibile a tutti, soprattutto ai giovani e a chi vive situazioni di fragilità, è sempre stata – ha aggiunto – la mia missione. Questa Stella d’Oro non è un traguardo personale, ma il segno che investire nella crescita e nell’inclusione attraverso lo sport è la strada giusta.»

