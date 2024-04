Colantuono: “Tanti gol subiti nei primi minuti, problemi che la squadra se li porta dall’inizio”

Deluso ai microfoni di Dazn il tecnico della Salernitana Colantuono che analizza la sconfitta con la Lazio: “Abbiamo giocato contro una Lazio arrabbiata e motivata che voleva dimostrare ai suoi tifosi orgoglio dopo il derby perso. Ha triangolato bene ma noi fino al 2-1 siamo stati in partita. Abbiamo perso Boateng e Maggiore per infortunio e subito ho dovuto fare cambi ad inizio ripresa”.

“La differenza tra le due squadre era netta, l’abbiamo tenuta sul 3-1 poi il poker ha chiuso tutto. Momento difficile, alla prima occasione prendi gol e ti smonti. Non sono Bologna e Lazio le squadre che potevano mettere in risalto le nostre qualità. Ora occorre chiudere con dignità. Non penso all’anno prossimo, finiamo al meglio questa stagione poi la società deciderà il da farsi”.

“I gol subiti anche nei primi minuti è un problema atavico che questa squadra si porta avanti da inizio stagione, io sono il quarto allenatore. Vuol dire che qualche problema c’era. Ikwuemesi? Giocatore di proprietà che ha giocato a sprazzi e voglio capire che può dare vista la sua fisicità. Poi con me hanno giocato quasi tutti. Solo Ochoa che è tornato acciaccato dalla Nazionale. Candreva ha fatto la sua partita ma le differenze tecniche con la Lazio si vedono.”