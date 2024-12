Cisal Salerno: “Rettore e presidente Fondazione si dimettano”

La Procura di Nocera ha aperto un’inchiesta sul crollo del pino avvenuto sabato al Campus di Fisciano dell’Università di Salerno. Secondo i testimoni dell’incidente, l’albero – alto 15 metri, con un tronco del diametro di uno – era già pericolosamente pericolante… ma solo gli investigatori potranno stabilire se si sia trattato di una fatalità o di un problema di manutenzione. L’unica certezza, al momento sono i tre ragazzi feriti e le loro condizioni. “Attonito e addolorato per quanto accaduto, l’Ateneo, in tutte le sue componenti docenti, studenti e personale tecnico e amministrativo, si stringe in questo momento drammatico attorno ai tre corsisti della specializzazione per le attività di sostegno e alle loro famiglie”, recita la nota diffusa ieri da Unisa nella quale scarica le responsabilità della manutenzione del verde sulla Fondazione universitaria, che la gestisce, e sulla ditta affidataria del servizio, annuncia un monitoraggio ancora più attento degli alberi (oltre 3000) presenti nel maxi campus e segnala che “non erano state segnalate allerte meteo da parte degli Organi competenti, compreso il bollettino di criticità nazionale”. “Uno scaricabarile che offende i feriti e le loro famiglie” tuona Gigi Vicinanza, segretario provinciale della Filp Cisal Salerno che aggiunge: “Nutro piena fiducia nel lavoro della Procura di Nocera Inferiore, ma nel frattempo ritengo indispensabile che il rettore dell’Ateneo di Salerno e il presidente della Fondazione Università si dimettano immediatamente. Sarebbe un atto di dignità e di rispetto verso chi sta pagando il prezzo di una mancanza di sicurezza in un luogo che invece dovrebbe esserlo”.