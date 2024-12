Appello urgente: serve sangue per Fiorillo, ferito al l’università

È corsa contro il tempo per Carmine Fiorillo, il giovane rimasto gravemente ferito dopo la caduta di un albero al Campus universitario di Fisciano. La famiglia e gli amici hanno lanciato un appello urgente sui social e tramite WhatsApp, invitando i cittadini a donare sangue presso il presidio dell’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

L’appello sottolinea che non è necessario conoscere il gruppo sanguigno: ogni donazione può essere preziosa. Basta specificare il nome del destinatario, Carmine Fiorillo, al momento della donazione.

Il gesto di solidarietà è fondamentale per garantire il supporto necessario al giovane, attualmente in condizioni critiche, e per sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue.

Come donare

Dove : Presidio ospedaliero del Ruggi d’Aragona, Salerno.

: Presidio ospedaliero del Ruggi d’Aragona, Salerno. Cosa specificare : “Per Carmine Fiorillo”.

: “Per Carmine Fiorillo”. Chi può donare: Tutti, indipendentemente dal gruppo sanguigno (previa idoneità medica).

Ogni contributo può fare la differenza. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al centro trasfusionale del Ruggi d’Aragona.