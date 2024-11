Cirielli: “De Luca non si candiderà, vuole lanciare suo delfino”

Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, non crede che Vincenzo De Luca si candiderà nuovamente alle elezioni regionali in Campania, ma vede la sua strategia come una mossa per determinare il suo successore e trovare una via d’uscita. Cirielli ritiene che De Luca capisca di poter perdere da solo e che dovrà trovare sostegno nel suo partito per avere successo. Tuttavia, Cirielli è convinto che la Campania voglia un cambiamento e che la coalizione in grado di interpretare questa aspirazione avrà successo. Riguardo alla possibile candidatura unitaria del centrodestra, Cirielli ritiene che Fratelli d’Italia debba avere un ruolo di maggior rilievo, in quanto ha più voti di Lega e Forza Italia a livello nazionale e dovrebbe avere sei regioni di grandezza simile a quelle governate da Forza Italia e Lega. Cirielli si è dichiarato disponibile a candidarsi, ma ha sottolineato l’importanza di trovare nomi adeguati in collaborazione con gli altri partiti. Durante la presentazione del libro di Italo Bocchino a Napoli, erano presenti anche l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il capo della Procura di Napoli, Nicola Gratteri.