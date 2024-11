Aliberti nell’ufficio presidenza Anci Nazionale

Dalla 41esima Assemblea Anci ribattezzata “Facciamo l’Italia giorno per giorno” in corso a Torino, arrivano le nomine del neo presidente eletto dell’ufficio di Presidenza dell’Associazione formato dai delegati per materia, dai coordinatori delle conferenze e delle consulte previste dallo Statuto e dal Presidente del Consiglio Nazionale oltre che dei vice presidenti nazionali. “Ritorno in Anci nell’Ufficio di Presidenza come in passato ma questa volta con una delega importante. Un grande risultato che testimonia il lavoro che stiamo facendo sul nostro territorio per Scafati. Un ringraziamento al mio coordinatore regionale, Fulvio Martusciello per avermi supportato in questa nomina. Rappresenterò le esigenze del territorioe dei sindaci campani al Governo nazionale su temi importanti che riguardano le nostre città. La crescita dei territori richiede collaborazione tra le istituzioni attraverso anche il lavoro nei singoli comuni dei sindaci. E’ importante interloquire con il Governo per formulare proposte e definire criticità”.