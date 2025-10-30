Cirielli, Carta ‘Dedicata a te’ per famiglie in difficoltà

“La nuova distribuzione della Carta ‘Dedicata a te’, che ci sarà anche nel 2026 e 2027 e che consentirà spese quotidiane di generi alimentari a 216.441 famiglie della Campania, è un ulteriore segnale concreto dell’attenzione del Governo Meloni verso le famiglie in difficoltà. Grazie all’impegno del Ministro delle Politiche Agricole e della sovranità alimentare, on. Francesco Lollobrigida, ed in generale di tutto l’Esecutivo, i campani potranno contare su un aiuto reale per affrontare le spese quotidiane. È la dimostrazione che la politica, quando è guidata da serietà e senso di responsabilità, può davvero restituire dignità e fiducia ai cittadini. Ed è il modello che applicheremo in Campania a partire dal 25 novembre”. Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, vice ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale e candidato presidente della Regione Campania
