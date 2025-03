Cicerale. Bare rinvenute nel verde

di Arturo Calabrese

Macabro ritrovamento in quel di Cicerale. Alcune bare, vuote, sono state rinvenute nel verde. Non è dato sapere chi sia stato a commettere questo gesto, di certo deplorevole per una lunga serie di motivi oltre che reato. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati. Così non è stato in quel di Cicerale per le bare che potrebbero essere ciò che resta di attività come quelle suddette. Sul caso adesso indagano le forze dell’ordine, anche per capire cosa sia accaduto. C’è da capire anche se esumazioni ed estumulazioni siano state autorizzate ma anche se le bare provengono dal locale cimitero o se da altrove. A prescindere da tutto ciò, è palese la mancanza di controlli da parte delle istituzioni che permettono lo sversamento di rifiuti così ingombranti nel verde in maniera, oltre che indiscriminata, indisturbata. Una tegola, dunque, cade tanto sull’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Ruggiero quanto su un altro amministratore. Si tratta del sindaco di Torchiara Massimo Farro che a gennaio ha ricevuto dal presidente dell’Unione dei Comuni Paestum Cilento Roberto Antonio Mutalipassi la nomina di assessore con delega ai servizi cimiteriali. Cicerale rientra nei comuni dell’Unione insieme ad Agropoli, Albanella, Capaccio Paestum, Castelnuovo Cilento, Giungano, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, Salento, Torchiara. Insomma, nel Cilento le cariche continuano ad essere onorifiche mentre si fa ancora quel che si vuole in un territorio dove non si sa chi può liberamente gettare nel verde delle bare anche perché, come è evidente, non esiste chi controlla nonostante sia in suo dovere farlo. Perché chi avrebbe dovuto controllare non lo ha fatto? Perché, nonostante ci sia un assessore dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento ci sono dele bare abbandonate? L’esumazione o l’estumulazione saranno state autorizzate a qualcuno e quindi quel qualcuno è registrato oppure è stato fatto tutto senza alcun atto? In questo caso, il tutto assume connotati ben più gravi.