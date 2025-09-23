Chengdu, oggi finale Musetti-Tabilo: orario, precedenti e dove vederla - Le Cronache
Chengdu, oggi finale Musetti-Tabilo: orario, precedenti e dove vederla
Chengdu, oggi finale Musetti-Tabilo: orario, precedenti e dove vederla

  • Settembre 23, 2025
Chengdu, oggi finale Musetti-Tabilo: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti si gioca oggi, martedì 23 settembre, la finale dell'Atp 250 di Chengdu. Contro di lui il cileno Alejandro Tabilo, che il toscano dovrà superare per tornare a vincere un titolo Atp (l'ultimo è datato ottobre 2022) e guadagnare punti pesanti in ottica Atp Finals. L'azzurro, numero 9 del ranking, arriva dal successo agevole contro Shevchenko nel penultimo atto del torneo. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.  La finale Musetti-Tabilo a Chengdu è in programma non prima delle 19 ora locale, le 13 italiane. Tra i due c'è solo un precedente, risalente al Challenger di Antalya 2021, vinto dall'azzurro con un 6-2 6-0. Musetti-Tabilo sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

