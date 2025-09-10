Charlie Kirk, omicidio all’università dello Utah: il momento dello sparo in un video

(Adnkronos) – Charlie Kirk, fondatore dell'organizzazione conservatrice di giovani attivisti Turning Point Usa, è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco durante un evento alla Utah Valley University. Nelle immagini circolate sui social, il momento dell'omicidio dell'attivista: il cecchino – secondo Fox News – avrebbe sparato da una distanza di circa 180 metri. —altrowebinfo@adnkronos.com (Web Info)
