Caso Sangiuliano, ex ministro: "Tempi lunghi e multa bassa, a Report avrei chiesto 1,5 milioni" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Caso Sangiuliano, ex ministro: “Tempi lunghi e multa bassa, a Report avrei chiesto 1,5 milioni”
Inter-Fiorentina 3-0: Calhanoglu e Sucic lanciano i nerazzurri al terzo posto
Sii Saggio, Guida Sicuro, partiti da Salerno
Damiano David e Dove Cameron si sposano? L’anello fa sognare i fan
Prima Pagina Nazionale

Caso Sangiuliano, ex ministro: “Tempi lunghi e multa bassa, a Report avrei chiesto 1,5 milioni”

  • Ottobre 29, 2025
  • 0
  • 46
  • 1 Min Read
Caso Sangiuliano, ex ministro: “Tempi lunghi e multa bassa, a Report avrei chiesto 1,5 milioni”

(Adnkronos) – A Ghiglia "ho mandato una mail nella quale ho detto: 'Non voglio alcun trattamento di favore, voglio essere trattato come ogni cittadino italiano'". Lo dice Gennaro Sangiuliano a Realpolitik, su Rete4. "No, non sono stato trattato come ogni cittadino italiano perché la multa è molto più bassa di quella che doveva essere e i tempi sono stati lunghissimi, perché la violazione della privacy è stata accertata un anno dopo, io mi aspettavo che dopo due mesi il Garante si pronunciasse". "Io avrei fatto pagare a Report almeno un milione e mezzo di euro", conclude l'ex ministro. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Prima Pagina Nazionale

Vladimir Medinsky, il falco preferito di Putin

(Adnkronos) – Ex ministro della Cultura, consigliere del leader russo, considerato

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Panatta elogia Musetti, qualcuno ci vede un

(Adnkronos) – Adriano Panatta pazzo di Lorenzo Musetti. L'ex tennista azzurro,

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

De Angelis: “America’s Cup a Napoli è

(Adnkronos) – “L’Americas Cup a Napoli è principalmente un grande successo

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Eurovision, fischi alla cantante israeliana Yuval Rapahel:

(Adnkronos) – Qualche fischio, ma anche qualche bandiera palestinese sventolata, dalla

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Amici, la finale non va in onda

(Adnkronos) – La finalissima di Amici non andrà in onda questa

agest.it
Maggio 17, 2025