Cascone: «Ci ispiriamo alla politica del fare di De Luca»

È partita da Salerno, la città di residenza nonché di partenza della sua comprovata e lunga esperienza amministrativa, la campagna elettorale di Luca Cascone, consigliere regionale e presidente uscente della Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Campania candidato al Consiglio della Regione Campania nella lista “A Testa Alta”.

Nel tardo pomeriggio di ieri l’inaugurazione del Punto Incontro in via de’ Principati dove il consigliere uscente è stato circondato da tantissimi amici e amministratori del territorio pronti a sostenerlo anche in queste prossime elezioni regionali.

“Mi emoziona e mi riempie al tempo stesso di orgoglio ritrovare sempre all’inizio di una competizione elettorale l’affetto di tanti sostenitori che ormai mi accompagnano e mi seguono da tempo nella mia esperienza politica e amministrativa – ha commentato Cascone – il loro appoggio è lo sprone fondamentale a dare sempre di più e fare del mio meglio nel ruolo di amministratore. In questa campagna elettorale avverto una grande responsabilità nel guidare nella provincia di Salerno la lista “A Testa Alta”. La squadra che mi accompagna è composta da tanti nomi dai territori che da tempo si impegnano per le proprie comunità; tutti i candidati della lista si ispirano alla politica del fare del presidente De Luca e sono entusiasti di portare il proprio contributo al prosieguo del progetto politico e dell’idea di Campania del governatore uscente. Monitorare e continuare seguire il grande programma messo in campo in questi anni, con il supporto anche del campo largo che potrà allargare le sensibilità del raggio di azione, sarà una sfida entusiasmante. Sono certo che anche il candidato Presidente Roberto Fico avrà l’obiettivo di continuare nei risultati che si sono avuti in questi dieci anni di intenso lavoro, tuttora in corso e in cantiere, per cui se continueremo a insistere nella concretizzazione degli obiettivi importanti riusciremo a portare la Regione Campania in una posizione ancora più alta rispetto a quella in cui si trova oggi. Un dato di fatto evidenziato anche dal presidente della Corte dei Conti qualche settimana fa che, nel commentare la parifica del bilancio regionale, ha sottolineato che la Campania era un malato terminale, oggi è convalescente e tra qualche tempo guarirà. Questo è merito della cura De Luca e del governo di centro sinistra di questi dieci anni e si dovrà proseguire in questa direzione. Intanto, in questi prossimi giorni di campagna elettorale, in cui gireremo in lungo e in largo il territorio, la priorità sarà l’ascolto di amministratori e cittadini per assicurarci che sia stato percepito e apprezzato il grande lavoro svolto in questi dieci anni e confrontarci sulle necessità ed esigenze ancora impellenti, dalla sanità ai trasporti, dalla qualità della vita ai servizi, dal più grande centro urbano fino alle aree interne. Personalmente lo farò con la passione del primo giorno, con la consapevolezza di quanto è stato fatto e di quanto ancora c’è da fare, guidato sempre dal senso di responsabilità che deriva nel chiedere alle persone che mi sostengono di scegliere ancora il mio nome per essere rappresentati e continuare a far crescere la nostra amata Campania. Sempre a testa alta”.