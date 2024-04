Carabinieri morti, ieri fiaccolata per ricordarli a Campagna

di Arturo Calabrese

Ancora lacrime, ancora tristezza, ancora un momento di ricordo dei due carabinieri morto in un incidente nella serata di sabato tra Campagna ed Eboli mentre, in servizio, stavano pattugliando il territorio. Ieri sera, a Campagna, città nella quale caserma prestavano servizio, si è tenuta una fiaccolata per le vie del paese e in seguito è stata officiata una messa in suffragio per Francesco Pastore e Francesco Ferraro, di 25 e 27 anni, entrambi pugliesi. I loro funerali sono stati celebrati martedì, a Manfredonia e Montesano Salentino alla presenza, anche, del vescovo Franco Moscone che ha parlato di omicidio. Tanti i sindaci presenti a Campagna e con loro le alte cariche dello stato provinciali tra cui il prefetto Esposito. “Siamo unite alle fiamme, unite alla fiamma di Francesco e Francesco, a far luce ai loro familiari”.Recita così uno striscione, con le foto dei due militari che campeggiano ai lati della scritta, portato in mano dai bambini della città. Tante le comunità unite da questo tragico destino: quelle che hanno dato i natali ai defunti e Campagna che li aveva accolti come figli. Nel frattempo, la donna che ha causato l’incidente è stata dimessa dall’ospedale presso il quale era ricoverata. Su di lei pendono le accuse di duplice omicidio stradale e di lesioni gravissime per la presenza dei due sopravvissuti tra cui il carabiniere Paolo Volpe alla guida e un 75enne al volante di una terza auto finita nella carambola di mezzi. Per Nancy Liliano non si sono ancora aperte le porte del carcere per questa vicenda. Giusto sottolinearlo dato che nel 2022 ha finito di scontare una pena per spaccio di droga essendo ella legata ad una famiglia criminale che insieme alla ‘ndrangheta commerciava sostanza stupefacente. Prima di mettersi alla guida e causare il fatale schianto ha assunto droga e bevuto alcol. Nelle prossime ore potrebbe arrivare qualche decisione da parte dei giudici, mentre continuano le indagini.