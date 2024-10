Campanile, da autista ad alter ego di Alfieri

Andrea Campanile, alter ego di Alfieri. Andrea Campanile non avrebbe dovuto avere alcun ruolo amministrativo, limitandosi alla funzione di autista ma col tempo gli scenari sono cambiato ed è diventato il braccio destro del sindaco tanto che assessori, dirigenti e consiglieri facevano riferimento a lui e proprio l’autista parlava per nome e per conto del sindaco Alfieri. Campanile era sempre accanto al presidente, senza mai lasciarlo solo, agiva per nome e per conto e vantava di essere tra i pochi uomini di fiducia. Tutti riconoscevano in lui una certa autorevolezza tanto che le attività procedevano secondo quanto da lui stabilito, facente funzioni del sindaco e presidente della Provincia. Fu proprio Campanile a disporre di non intervenire in un tratto di strada in quanto poco abitato tanto da rendere necessario solo l’installazione di qualche palo della pubblica illuminazione nei tratti abitati. er.no