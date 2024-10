Alfieri voleva anche fondovalle Calore e l’Aversana

Pubblica illuminazione ma non solo. Andrea Campanile, per conto di Franco Alfieri, si stava occupando anche delle questioni relative al sottopasso i cui lavori sono stati aggiudicati dalla Cogea Impresit, di Ogliastro Cilento, impegnata nel settore delle costruzioni da oltre 30 anni. Una vittoria personale per Campanile che rivolgendosi al padre confermava di aver vinto. Altra attività cara ad Alfieri l’Aversana e la Fondovalle Calore i cui lavori sono tutti subappaltati tanto che il sindaco manifestava in interesse personalistico nella gestione delle gare. Per queste due opere vi erano importanti finanziamenti in ballo: 35 milioni per l’Aversana e 110 milioni per la Fondovalle Calore. «Devo vincere pure questa», avrebbe detto Alfieri rivolgendosi al suo autista. Soprattutto per quanto riguarda l’Aversana i lavori sono stati appaltati e a vincere è proprio una ditta vicina al presidente Alfieri. Quanto emerge dalle indagini è la volontà del sindaco di monopolizzare tanto da circondarsi solo di pochissime persone alle quali raccontava i risvolti in corso. Una situazione tutt’altro che semplice da spiegare ma che lascia bene intendere il modus operandi dell’amministrazione comunale, almeno fino ad oggi con l’aiuto del tuttofare del sindaco. e.n